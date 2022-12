Al Matis Club di Bologna Natale con Ralf

Domenica 25 dicembre 2022: Natale con Ralf. La notte del 25 dicembre è sempre un po’ speciale e lo è ancor di più se la si può trascorrere al Matis in compagnia di dj Ralf (nella foto d’apertura in una sua precedente serata al Matis). Assoluto riferimento del djing italiano ed internazionale, Ralf non smette mai di entusiasmarsi e di stupire: come si evince dalla sua biografia per Ralf “la musica eleva lo spirito e libera la tensione nervosa diventando una esigenza ineluttabile del nostro quotidiano”: una motivazione ulteriore per non mancare la serata di venerdì 25 dicembre al Matis.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano diverse one-night quali A-Live, Clorophilla e Wonderland 90. Il Matis è un locale rigorosamente over 18, sempre più in prima fila per fornire il suo contributo per riportare Bologna al centro della scena elettronica italiana.

