WhoMadeWho special guest al Matis Club

Trasversale come poche altre, la programmazione del Matis Club di Bologna sa sempre come calibrare le sue serate ed i suoi guest. Una volta al mese ospita indiscussi fuoriclasse della musica elettronica: dopo Seth Troxler ad ottobre e i Solardo a novembre, sabato 10 dicembre 2022 al Matis è il momento dei WhoMadeWho, una delle migliori novità elettroniche degli ultimi anni.

Il collettivo danese WhoMadeWho è formato da Tomas Høffding, Tomas Barfod e Jeppe Kjellberg: i loro set al Burning Man e al Sónar hanno sempre lasciato il segno, come il loro live realizzato presso i tempi egiziani di Abu Simbel per la piattaforma Cercle. Il loro status di eccellenze musicali è stato ribadito quest’anno dal loro album “UUUU”, uscito in estate per la loro etichetta discografica Embassy One: tredici tracce alle quali hanno collaborato tra gli altri Rampa, Kat Frankie e AVA4K e che li ha portati a vivere un tour statunitense di grande successo. Al Matis di Bologna i WhoMadeWho si presentano in modalità djset.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano diverse one-night quali A-Live, Clorophilla e Wonderland 90. Un locale rigorosamente over 18, con un restyling scenografico e con il rafforzamento dei suoi punti di forza, sia sul fronte della ristorazione sia per quanto riguarda l’aspetto clubbing; Il Matis è sempre in prima fila per fornire il suo contributo per riportare Bologna al centro della scena elettronica italiana.

Dopo WhoMadeWho, la programmazione di dicembre del Matis Club prevede Vida Loca (venerdì 16 e 23), Clorophilla (sabato 17), Natale con Ralf (domenica 25) e Capodanno con Il Pagante (sabato 31)

