Al Matis Veglione con Il Pagante il 7 gennaio con Guè

Il Matis Club di Bologna non si ferma davvero mai: dopo il 25 dicembre con Ralf, ecco arrivare il Veglione con Il Pagante (sabato 31 dicembre 2022) e Guè (sabato 7 gennaio 2023)

Sabato 31 dicembre 2022: Il Pagante. Il programma della notte di San Silvestro al Matis propone il dinner show CMC (Che Musica di Cena), e il live de Il Pagante e la musica dei dj The Shooters, Nicola Zucchi e Samuele Sartini, accompagnati dalla vocalist Tanja Monies. IL PAGANTE nasce nel 2010, come una pagina Facebook con il solo scopo di ironizzare sullo stile di vita dei milanesi. Grazie all’idea di voler mettere in musica i post pubblicati sui social network, nel 2012 è uscito il loro primo singolo “Entro In Pass”: da allora sono arrivati 1 disco d’Oro, 7 dischi di platino e 2 due doppio Platino, il libro “Destinazione Privé” (nel 2019), a gennaio di quest’anno il nuovo album “Devastante”, al quale hanno partecipato Lorella Cuccarini, J-Ax, Carl Brave, Vegas Jones, Chadia Rodriguez, Jake La Furia e M¥SS KETA.

Sabato 7 gennaio 2023: A-Live con Guè featuring TY1. Dopo Fred De Palma (19 novembre) e Lazza (7 dicembre), per la sua prima data 2023 A-Live fa una volta di più le cose in grande: sabato 7 gennaio arriva al Matis Guè (nella foto d’apertura di Vincenzo Tasco). Assoluta figura di riferimento del hip hop italiano, Guè è stato il primo artista nostrano a firmare per la Def Jam Recordings, la storica label americana che nel 1984 esordì con i brani di LL Cool J e Beastie Boys; i suoi ultimi due album si intitolano “Mr.Fini” (2020) e “GVESVS” (2021) entrambi un grande successo di pubblico e di critica. Guè è tra le firme della colonna sonora di “Autumn Beat”, il film originale di Prime Video uscito lo scorso novembre e che vede il debutto alla regia dello scrittore, autore e sceneggiatore Antonio Dikele Distefano, un film nel quale vi è la partecipazione straordinaria dello stesso Guè.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano diverse one-night quali A-Live, Clorophilla e Wonderland 90. Il Matis è un locale rigorosamente over 18, sempre più in prima fila per fornire il suo contributo per riportare Bologna al centro della scena elettronica italiana.

matisclubofficial