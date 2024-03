Matis, marzo 2024: The Cube Guys, Fatboy Slim, Fred De Palma

Tre sabati consecutivi al Matis Club Bologna all’insegna del divertimento di qualità, sia a cena sia nel dopocena.

sabato 16 marzo 2024: Clorophilla con The Cube Guys, Samuele Sartini, Tanja Monies. Clorophilla è una serata con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house. Sabato 16 marzo in console The Cube Guys, Samuele Sartini e Tanja Monies. Nel 2005 Roberto Intrallazzi e Luca Provera hanno dato vita nel 2005 al sodalizio The Cube Guys: da allora è nata un’avventura musicale che li ha portati a suonare in tutto il mondo la loro house music sempre in grado di fare la differenza. Attivissimi anche sul fronte discografico, hanno remixato tra gli altri Sophie Ellis Bextor, Steve Angello, Moloko, Coolio, Ultra Nate, Roger Sanchez e Bob Sinclar.

Sabato 23 marzo 2024: Club Couture con Fatboy Slim. Se spesso e volentieri si abusa del termine superstar per definire un dj, nel caso di Fatboy Slim la definizione suona davvero riduttiva: più di 35 anni di carriera, album epici quali ‘You’ve Come A Long Way, Baby’, collaborazioni con Madonna, David Byrne, Iggy Pop, vittorie ai Grammy e ai Brit Awards, set in siti impensabili come la Grande Muraglia Cinese e la Camera dei Comuni (Camera Bassa del Parlamento del Regno Unito), un concerto a Brighton capace nel 2002 di radunare oltre 250mila persone e che gli valse un ulteriore alias artistico, The Brighton Port Authority. Un concerto replicato lo scorso anno e che è diventato un documentario intitolato “Fatboy Slim: Right Here, Right Now” diretto da Jak Hutchcraft.

Sabato 30 marzo 2024: A-Live con Fred De Palma. Nuovo appuntamento al Matis Club con A-Live, che in questa stagione ha già ospitato Fabri Fibra e Vegas Jones. Torinese, classe 1989, Fred De Palma ha firmato in questi ultimi anni una serie di hit quali “Un Altro Ballo”, “Se Iluminaba” e “Una Volta Ancora”, collaborando artisti quali Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena. Al suo album “Unico” hanno partecipato – oltre ad Anitta – Samurai Jay, Guè Pequeno, Boro Boro, BoomDabash, Rosa Chemical e Juanfran. A febbraio ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Il cielo non ci vuole”, a marzo è impegnato nel suo club tour ed arriverà al Matis dopo essersi esibito a Barcellona e a Madrid.

