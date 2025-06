Villa delle Rose, luglio 2025: tutti i suoi guest

Giugno 2025: week-end di grandi feste alla Villa delle Rose di Misano Adriatico da venerdì 27 a domenica 29, prima di un luglio ad altissima intensità. Venerdì 27 va in scena la one-night Clorophilla, sabato 28 va in scena White Pulse, il party con il quale si festeggia il 31esimo compleanno della Villa, domenica 29 iniziano le domeniche Vida Loca.

La notte di sabato 28 giugno 2025 alla Villa delle Rose sarà una notte bianca, sarà una notte di luce. Sabato 28 giugno 2025 la Villa festeggerà il suo 31esimo compleanno con il party White Pulse: un party all’insegna dell’eleganza, dello stile e della purezza. Un tocco di bianco per tutti i presenti, allestimenti e momenti a tema per una notte nel quale il tempo sembrerà fermarsi e regalare al pubblico della Villa altre emozioni indimenticabili. Alla Villa è così da 31 anni a questa parte, sarà così per tanto, tantissimo tempo ancora. La serata inizierà con una cena di gala con spettacoli d’arte varia: a seguire la musica di Kristal Klear, Dj Protein e Bartolomeo.

Come ogni estate da oltre trent’anni a questa parte la Villa delle Rose sta ribadendo e rafforzando il suo status di club boutique, grazie alla sua dimensione sempre più intima e ricercata, all’attenzione ai dettagli e all’offerta di serate personalizzate e molto curate. Design, illuminazione, impianto audio e video, allestimento degli spazi e proposta artistiche, musicali e gastronomiche – queste ultime in particolare grazie al suo ristorante Asian Lounge – contribuiscono a creare l’atmosfera unica, inclusiva e sempre memorabile della Villa delle Rose, da sempre considerato il locale estivo per antonomasia.

E dopo l’ultimo fine settimana di giugno, luglio 2025 della Villa delle Rose si prospetta davvero incandescente. Venerdì 4 torna AMA (Art Meets Art) con esposizioni d’arte contemporanea e le MËSTIZA, duo spagnolo che miscela flamenco e musica elettronica. Sabato 5 uno dei tanti top player in console alla Villa a luglio: Jamie Jones; sabato 12 arriverà Seth Troxler, sabato 19 Luciano, venerdì 25 Pablo Fierro e sabato 26 Carlita. Una line-up sosfisticata, adulta, sempre alla ricerca di un’eleganza sonora che riflette appieno il concetto di eleganza in quanto tale che da sempre è parte essenziale del DNA della Villa delle Rose.

foto di Marco Canova