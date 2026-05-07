Amnesia Milano maggio 2026: i suoi guest

Una stagione di profondo rinnovamento, una nuova identità artistica ed un importante riconoscimento internazionale. Maggio 2026: Amnesia Milano si prepara a far scendere il sipario sulla sua stagione 2025/26 con tre serate che suggellano mesi nei quali il locale milanese ha ridefinito il suo ruolo nel panorama del clubbing italiano ed internazionale. A sancire tutto ciò, l’ingresso di Amnesia Milano nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag, una new entry al numero 94 che rappresenta un importante traguardo e la conferma di una direzione chiara ed ambiziosa.

Dallo scorso ottobre Amnesia Milano si è evoluta in termini di visione, programmazione ed atmosfera; è stata ripensata, ricostruita e potenziata, guidata ed ispirata dal concetto di built for sound, con un sistema di acustica ambientale top di gamma grazie ad L-Acoustic, concepito per offrire la stessa qualità sonora a tutti gli ospiti del club, dalla prima fila ai suoi angoli più remoti, un ledwall a 360° che avvolgerà lo spazio ed una nuova scenografia luminosa integrata e modulata nel soffitto.

Da ottobre 2025 a maggio 2026 la programmazione di Amnesia Milano ha proposto nomi del calibro di East Ends Dubs, Adam Beyer, Paco Osuna, Francis Mercier, Patrick Topping, Franky Rizardo, Ilario Alicante, Fleur Shore, Chris Stussy, Marco Faraone, Max Dean, Luke Dean, Indira Paganotto, Meduza, Adam Ten, James Hype, Wade e Toman.

La programmazione di maggio 2026 di Amnesia Milano propone Toman e Blacksun (sabato 9), aftershow Vision Open Air con Traumer e Not From Here (sabato 16) ed il party di chiusura stagionale con Ben Sterling, White Off e FONTI (sabato 23).

Il tutto mentre entra nel vivo la programmazione di Vision Open Air all’ex Macello di Milano, che dopo l’eccellente esordio di venerdì 1° maggio 2026 con Ilario Alicante presenta LINK, prosegue con Mochakk Calling Milano (sabato 16 maggio); a giugno sarà il turno di East End Dubs e Franky Rizardo (sabato 13) e ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (venerdì 19) a settembre di Charlotte de Witte (sabato 5). Ulteriori date saranno annunciate a breve.

amnesiamilano.com

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo