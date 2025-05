Amnesia Milano: in console Alisha e Paco Osuna

Maggio è un mese che porta con sé leggerezza, energia, voglia di cambiamenti. Maggio è un mese nel quale Amnesia Milano mantiene sempre la sua barra dritta e lo dimostra una volta di più sabato 10 maggio 2025, quando propone in consolle Alisha, Zoig e Riman, in collaborazione con il collettivo di Underpass e sabato 17 maggio quando sarà il turno di Paco Osuna e Blacksun.

Alisha in questi prima mesi del 2025 ha confermato di essere una delle stelle più splendenti nel firmamento della House Music. La sua musica si caratterizza per bassi profondi e groove alquanto coinvolgenti: uno stile tutto suo, che l’ha portata in breve tempo a produrre tracce per etichette discografiche del calibro di Hot Creations, Eastenderz e Kaluki. Alisha arriverà all’Amnesia subito dopo la sua serata allnightlong al fabric di Londra, dove sarà in console per ben sette ore consecutive.

Il e producer spagnolo Paco Osuna (nella foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo) è da sempre garanzia di musica di qualità, di set sempre impeccabili, di scelte sonore sempre in grado di prendere la direzione giusta. Nel 2024 ha festeggiato il suo 50esimo compleanno e soprattutto 30 anni di djing, tre decadi di serate e festival in giro per il mondo, in primis ad Ibiza dove anche questa estate sarà tra i principali protagonisti nei calendari dei più importanti club della isla, in particolare all’Hï Ibiza, dove ogni martedì sarà nuovamente resident insieme ai The Martinez Brothers da metà giugno a fine settembre.

