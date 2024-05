Paco Osuna per il closing party di Amnesia Milano 

Sabato 18 maggio 2024 grande, grandissimo finale di stagione per l’Amnesia Milano, che anche in questi mesi ha confermato la sua centralità nell’universo clubbing, sia all’Amnesia in quanto tale sia con i suoi eventi correlati come Vision ed il recentissimo Vision Open Air che dopo il suo debutto lo scorso 20 aprile torna all’ex Macello sabato 11 maggio con relativo aftershow all’Amnesia. La 21esima stagione del club milanese è stata all’insegna dell’hashtag #OpenEyesDreamers e come sempre ispirata dal sano principio del rinnovamento della continuità, alternando pesi massimi della console a talenti emergenti, molti di questi ultimi in line up all’Amnesia prima, molto prima che altrove. Sabato 18 maggio l’Amnesia si congeda per questa stagione con Paco Osuna e Blacksun.

Da oltre 25 anni il dj e producer spagnolo Paco Osuna è protagonista indiscusso nei club e nei festival più importanti al mondo; merito di una conoscenza musicale che ha pochi eguali, una qualità in Osuna si abbina a creatività, capacità di osare e incessante ricerca. Ogni sessione per lui è sempre una nuova sfida, una missione nell’inventare e nel rinnovarsi. Resident questa estate ogni martedì all’Hï Ibiza, Osuna negli anni si è distinto anche grazie alla sua etichetta discografica Mindshake, divenuta in breve tempo un riferimento per gli adepti della techno.

Blacksun è una presenza sempre più gradita ed apprezzata nelle sue serate all’Amnesia: merito delle sue selezioni musicali, della giusta e puntuale empatia che sa creare con il pubblico in pista, della sua originalità e della sua creatività.

Ingresso Amnesia Milano sabato 18 maggio 2024: early bird 20€+ddp, prima release 25€+ddp

foto di Gabriele Canfora – Lagarty Photo