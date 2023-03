Amnesia Milano presenta ANOTR e Blacksun

Amnesia Milano è sempre in contatto e collegamento costante con le capitali mondiali della musica elettronica, da Berlino a Miami, da Ibiza ad Amsterdam. Dopo aver ospitato sabato 11 marzo 2023 Andrea Oliva, uno dei pesi massimi di Ibiza, sabato 18 marzo la linea diretta con Amsterdam, da dove arrivano gli ANOTR, in console all’Amnesia Milano insieme a Blacksun.

I set di Jesse van der Heijden e Oguzhan Guney aka ANOTR sono sempre ipnotici e energici: la loro house è decisamente atipica, grazie ad una serie di sfumature disco, soul, funk e jazz. Il loro è un sound maturo, che lo scorso ha trovato ulteriore legittimazione nel loro album “The Trip”, uscito su No Art, l’etichetta discografica degli ANOTR; un album che è frutto di più di due anni di lavoro e che rappresenta ben più di un punto esclamativo per una carriera in costante ascesa.

Sabato 18 marzo 2023 gli ANOTR sono affiancati in console da Blacksun, uno dei periodic resident di questa stagione all’Amnesia Milano: un ruolo che si sta meritando e legittimando di serata in serata, grazie ad uno stile ed una selezione musicale sempre protesi a rendere il dancefloor qualcosa di importante.

Ingresso Amnesia Milano sabato 18 marzo 2023: prevendite 22,5€+d.d.p.; intero in cassa 30€

