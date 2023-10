Halloween all’Amnesia con Leon extended set

La notte di Halloween non è mai una notte come tutte le altre. Un prefestivo diventato con il passare del tempo un ottimo pretesto per passare una serata all’insegna della buona musica, senza necessariamente cedere il passo a maschere, travestimenti, dolcetti o scherzetti. Martedì 31 ottobre 2023 quindi niente di meglio che trascorrere la Halloween Night all’Amnesia Milano con Leon (extended set) e Blacksun.

Resident da sempre di Music On, protagonista da anni in club assoluti quali lo Space di Miami ed il fabric di Londra, Leon è uno dei migliori dj quando arriva il momento di impegnarsi in autentiche maratone musicali, quando arriva il momento di proporre un extended set, da sempre un suo marchio di fabbrica quando suona all’Amnesia Milano. Sarà così anche martedì 31 ottobre 2023, durante questa lunga notte di Halloween, che per Leon significa tagliare il prestigioso traguardo dei dieci anni consecutivi di set nel club milanese.

Sempre più periodic resident di Amnesia Milano, Blacksun sa ogni volta dare ai suoi set la giusta dimensione e la giusta atmosfera. Con grande coerenza ma sempre con lo sguardo attento, attentissimo al dancefloor.

Ingresso Amnesia Milano martedì 31 ottobre 2023: early bird 22,5€+ddp, prima release 27,5€+ddp

www.amnesiamilano.com

foto di Gabriele Canfora – Lagarty Photo