All’Amnesia Silvie Loto, van Dijk e Blacksun

“to expect the unexpected”: aspettarsi l’inaspettato. Ecco quello che si chiede e ci si aspetta da un club, da una serata, da un dj. Ecco quello che l’Amnesia Milano sa proporre ogni volta: sarà così anche sabato 22 aprile 2023, durante il fine settimana del Salone del Mobile e del Fuori Salone, quando la sua console ospiterà, Silvie Loto, Luuk van Dijk e Blacksun.

Silvie Loto (nella foto d’apertura) torna all’Amnesia Milano durante un mese che la vede suonare in tutta Europa, a Barcellona e a Londra in primis. Da anni in line up nei party a Ibiza e nel resto del mondo, in passato ha saputo firmare tracce molto ben accolte dai dancefloor, quali “Taking My Mind For A Loop” e “Cervoloco”, firmate insieme a William Djoko per Nervous Records.

Il dj e producer olandese Luuk van Dijk è un artista in costante ascesa nel panorama internazionale del djing: dopo una serie di release per etichette discografiche quali Hot Creations, Cuttin’ Headz e Solid Grooves Records, nel 2020 ha dato vita alla sua label Dark Side of the Sun, lo scorso anno è uscito con il suo primo album intitolato ‘First Contact’. Il tutto alternando set in festival come Awakening e in serate come Circoloco.

Blacksun conferma di serata in serata il meritato status di periodic resident all’Amnesia Milano; le sue selezioni sanno sempre dove condurre i clubber che gli stanno di fronte, dando loro quello che non sanno ancora di volere.

Ingresso Amnesia Milano sabato 22 aprile 2023: prevendite 22,5€+d.d.p., in cassa 30€

www.amnesiamilano.com