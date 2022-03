Jackmaster, ANOTR e Silvie Loto all’Amnesia Milano

L’ultimo sabato di marzo conclude un mese nel quale l’Amnesia Milano ha saputo proporre dj in grado fluttuare atttraverso dinamiche sonore imprevedibili, con il risultato di saper sempre portare il dancefloor dalla propria parte. Sarà così sabato 26 marzo 2022, quando Jackmaster, ANOTR e Silvie Loto suoneranno nel club milanese.

Creatore dell’etichetta discografica e dei party Numbers, lo scozzese Jackmaster ha suonato in tutti i migliori club del mondo, dal Berghain di Berlino al Dc10 di Ibiza; tra le sue tante gemme discografiche, spiccano le compilation per il fabric di Londra (la 57esima della serie) e per la collana Dj-Kicks: il suo sound sa sempre essere avanguardistico, basta ascoltare il suo Mastermix 2022 per rendersene conto.

Il duo olandese ANOTR ha iniziato a farsi notare oltre i patri confini nel 2015, con la loro prima release per DFTD: da allora la loro crescita è stata costante, accompagnata dalla nascita della loro etichetta discografica No Art Red e da una serie dj set che li hanno visti in prima linea all’Amsterdam Dance Event e al Tomorrowland. Silvie Loto è sempre più protagonista nella scena elettronica internazionale: da anni in line up ai party a Ibiza e nel resto del mondo, lo scorso dicembre è uscita con le due tracce “Taking My Mind For A Loop” e “Cervoloco”, firmate insieme a William Djoko per Nervous Records.

Ingresso Amnesia Milano sabato 26 marzo 2022: prevendite 25€+d.d.p. disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 30€

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

Programmazione aprile 2022 Amnesia Milano: Kölsch e B.Converso (sabato 2), Maceo Plex (sabato 9), Dennis Cruz, Archie Hamilton e Blacksun (domenica 17), Marco Faraone e Frank Storm (domenica 24).

