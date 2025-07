Villa delle Rose, luglio 2025: tutti  i guest

Luglio 2025: la Villa delle Rose di Misano Adriatico riparte con un super week-end in calendario da venerdì 11 a domenica 13 luglio, per poi prosegue con una serie di party e ospiti davvero speciali per tutta l’estate.

venerdì 11 luglio: torna il party Club Splendore, che porta con sé house music di altissimo livello grazie alla presenza di realtà di riferimento quali Horse Meat Disco, Checco Tassinari e Sparkling Attitude. Horse Meat Disco è un collettivo londinese la cui musica spazia dai grandi classici della house alla italo disco sconfinando spesso e volentieri nel punk funk.

sabato 12 luglio: one-night Vita con Seth Troxler (nella foto) e Dukwa. Vita è la serata che porta in Italia il meglio della musica elettronica. A giugno è stato il turno dei The Martinez Brothers, sabato 12 torna un caro amico della Villa: Eclettismo è la parola che meglio si adatta per definire un artista globale come Seth Troxler from Lake Orion, Michigan. Autentica personalità fuori dal comune, Troxler ha saputo raccontarsi come non mai grazie al libro “In Beetween”, appena uscito e realizzato insieme al fotografo Bill Patrick e che descrive un tour mondiale che in dieci mesi e che ha toccato quattro continenti, venti nazioni e dieci città. Un artista, una personalità e soprattutto una persona decisamente fuori dal comune.

domenica 13 luglio: Vidaloca opening party. Al via la serata che unisce nel migliore dei modi animazione e ritmi urban che sconfinano spesso e volentieri nel pop.

venerdì 18 luglio: 90 Wonderland. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs e personaggi degli anni novanta.

sabato 19 luglio: one night-vita con Luciano e Holchin. Luciano è uno dei pochi dj in grado di mettere d’accordo tutto e tutti, grazie ad un sound alquanto personale e allo stesso tempo identitario. Tanti i suoi highlights di una carriera straordinaria: le serate Vagabundos a Ibiza, le release con la sua etichetta discografica Cadenza, fondata nel 2003, il festival Magik Grande Festival a Santiago del Cile, la creazione della fondazione One Coin For Life, atta a salvaguardare le popolazioni indigene particolarmente vulnerabili e le loro culture. Luciano – dentro e fuori la consolle – è sempre la migliore delle scelte, dalla prima all’ultima traccia, in ogni suo set. In un’unica parola magico, in un’unica definizione Magik Luciano.

Tra le successive serate della Villa delle Rose spiccano venerdì 25 il ritorno di AMA (Art Meets Art) con la Villa delle Rose pronta a trasformarsi in una galleria d’arte moderna e con ospite speciale Pablo Fierro e sabato 26 l’ultimo appuntamento del mese con VITA: in console Carlita.

www.villadellerose.net