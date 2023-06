Villa delle Rose: tutti i guest di luglio

Club couture è lo slogan che accompagna la Villa delle Rose di Misano Adriatico in questa estate 2023. Come l’haut couture, ovvero l’alta moda, la club couture della Villa della Rose si caratterizza per la creazione di serate su misura e di alta qualità, nelle quali ogni dettaglio viene curato con estrema precisione ed attenzione, al fine di ottenere un risultato impeccabile. Il ristorante Asian Lounge, i bar con cocktail premium, le scenografie, l’animazione ed i visual: alla Villa ogni particolare ha il pregio dell’esclusività e dell’eleganza. Dj e special guest in primis; la programmazione di luglio 2023 non fa che ribadirlo.

A luglio i sabati della Villa delle Rose propongono in sequenza Vintage Culture (sabato 1°), Ralf (sabato 8, nel week-end lungo della Notte Rosa, seguirà relativo comunicato), Low Steppa (sabato 15), Solardo (sabato 22) e Sven Väth (sabato 29).

Con la sua miscela unica di house, tech house e bass music, il brasiliano Vintage Culture è diventato uno dei produttori più richiesti della scena musicale elettronica. Dal piccolo comune di Mundo Novo (nello stato del Mato Grosso do Sul) Vintage Culture ha raggiunto il prestigiosissimo traguardo di oltre un miliardo di stream su piattaforme come Spotify e si è esibito nei principali festival di tutto il mondo. Questa estate è resident all’Hï Ibiza e nei locali del Tao Group di Las Vegas, così come sarà on stage nei più importanti festival mondiali, dal Tomorrowland al Burning Man. In poche parole, sabato 1° luglio 2023 arriva in console alla Villa un autentico fuoriclasse.

Sempre a luglio la Villa inaugura i suoi martedì Vita, in collaborazione con il Cocoricò di Riccione. Si inizia martedì 11 con Seth Troxler, si prosegue martedì 18 con Dennis Cruz, martedì 25 con Archie Hamilton; ad agosto sarà il turno di Shermanology (martedì 1°), The Blessed Madonna (martedì 8) e Ralf (martedì 22).

Capitano di lungo, lunghissimo corso a sua volta Seth Troxler, il dj che martedì 11 luglio 2023 inaugura la one-night Vita. Seth Troxler è uno dei dj e produttori più versatili al mondo, con diversi interessi extra settore che l’hanno portato a scalare il Kilimangiaro, a dimostrarsi a più riprese un vero e proprio master chef e a dare vita a progetti artistici quali “Lost Souls Of Saturn”, un mix quest’ultimo tra musica elettronica, arte contemporanea e tecnologia. I suoi set al Circoloco ad Ibiza e quello recentissimo al Glastonbury in Gran Bretagna – giusto per citarne alcuni – hanno il raro dono dell’imprevedibilità e di far sorridere e divertire il pubblico presente. Perché Seth Troxler è sempre il primo a divertirsi quando suona.

La Villa delle Rose è aperta da venerdì a domenica; dall’8 luglio al 22 agosto ogni martedì.

www.villadellerose.net