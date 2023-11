Matis: AMÉMÉ e Shermanology i prossimi guest

Sabato 11 novembre 2023 – Matis presenta Horizons, special guest AMÉMÉ. Originario del Benin, Hubert Amémé Sodogandji, in arte AMÉMÉ, si divide tra Brooklyn e Berlino ed è sempre più considerato un dj ed un producer di riferimento in ambito Afro House. I suoi dj set sanno essere eclettici ed energici allo stesso tempo e lo hanno portato in breve tempo a suonare in festival assoluti quali Burning Man, Coachella e Tomorrowland: proprio Tomorrowland ad inizio anno lo avevo indicato con la sua One World Radio uno degli artisti da tenere particolarmente d’occhio in questo 2023. Sabato 11, insieme a AMÉMÉ, in console Ayamoon e Romano Alfieri.

Sabato 18 novembre 2023 – Matis presenta Vita, special guest Shermanology. Nel corso degli anni i fratelli Andy e Dorothy Sherman aka Shermanology hanno saputo dar vita ad un proprio sound, definito soultec e che combina le loro radici caraibiche e olandesi. Lo scorso anno hanno avuto un grande successo con la hit “It’s A Killa” realizzata insieme a Fisher, questa estate è uscito il loro remix di ‘Star 69’ in collaborazione con Fatboy Slim, arrivato poco dopo la prima release su Defected, ‘Sometimes’. Resident Dj Protein, serata in collaborazione con Cocoricò di Riccione e Villa delle Rose di Misano Adriatico.

Il Matis Club di Bologna è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita e 90 Wonderland. Sempre in funzione il privè Mix, con dj in grado di declinare la musica house nelle sue migliori modalità, così come ad Halloween è tornato A-Live con Fabri Fibra, una serata che da sempre propone il meglio delle sonorità urban. Come sempre di gran qualità, infine, gli special guest che si alterneranno al Matis, in linea con il prodotto ed il servizio che il club bolognese sa offrire da sempre. Tutti i dettagli nei successivi comunicati.

