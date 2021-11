Peter Pan Club: #HowLongIsForever

Che cosa è un club? Qualcosa di esclusivo e di inclusivo allo stesso tempo, dove è piacevole ritrovarsi e sentirsi una volta di più “persona tra la gente”, come recitava un celeberrimo slogan pubblicitario in voga nello scorso millennio. Contenuti e valori sempre in grado di garantire la giusta atmosfera e che da venerdì 19 e sabato 20 novembre 2021 tornano ad essere tratti distintivi ed esclusivi del Peter Pan Club di Riccione.

In funzione come ristorante e come discoteca, il Peter Pan si ripresenta al suo pubblico con tantissime novità: un club riposizionato nella forma e nella sostanza, dalla console ai suoi privé, al nuovo sistema di light design. Il ristorante, ad esempio, si sdoppia: a fianco di quello che garantisce ogni sera menù di carne e di pesce, ecco il rinnovatissimo Asian Lounge con una serie di nuove proposte che saranno svelate durante il week-end inaugurale. Nuovo di zecca anche l’area Club 27 a cura di Miller.

In prima serata il Peter Pan propone i suoi dinner show – in primis Clorophilla – curati dalla direttrice artistica Tanja Monies, con atmosfere a metà tra il Moulin Rouge di Parigi e il Lío di Ibiza: musica, costumi, spettacoli d’arte varia, scenografie che cambiano di serata in serata i suoi tratti distintivi, gli stessi che hanno reso Clorophilla un must estivo alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. Insieme a Clorophilla, al venerdì il dopocena del Peter Pan propone diversi format a rotazione, Wonderland 90 e Horizons su tutti; al sabato sera torna Vidaloca, la serata dove l’urban molto spesso diventa pop.

#HowLongIsForever è l’hashtag che accompagnerà la stagione 2021/22 del Peter Pan, perché essere al Peter Pan significa sempre euforia, evasione e rifugio, con modalità sempre uguali e sempre diverse.

L’ingresso al Peter è riservato esclusivamente ai maggiorenni muniti di green pass.

www.facebook.com/officialpeterclub