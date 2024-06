Villa Forever: il 30esimo della Villa delle Rose

Sabato 29 giugno 2024 autentica serata di gala alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, che con il party Villa Forever festeggia 30 anni dell’attuale gestione artistica.

Trent’anni sono un traguardo rarissimo in un’attività ed in un settore per definizione cangiante e mutevole come quello dell’intrattenimento serale e notturno. Un traguardo che la Villa delle Rose raggiunge da sempre fedele e coerente con sé stessa: Villa Forever significa credibilità, reputazione, innovazione, costante proiezione verso il futuro.

Come ogni estate la Villa delle Rose è pronta a ribadire ed a rafforzare il suo status di club boutique, grazie alla sua dimensione sempre più intima e ricercata, all’attenzione ai dettagli e all’offerta di esperienze personalizzate e molto curate. Design, illuminazione, impianto audio e video, allestimento degli spazi e proposta artistiche, musicali e gastronomiche – queste ultime in particolare grazie al suo ristorante Asian Lounge – contribuiscono a creare l’atmosfera unica, inclusiva e sempre memorabile della Villa delle Rose, da sempre considerato il locale estivo per antonomasia.

Sabato 29 giugno Villa Forever inizierà con una cena di gala – con spettacoli d’arte varia ad alto tasso tecnologico – e proseguirà con la musica di The Blessed Madonna e Memory Man aka Uovo. The Blessed Madonna è una dj e producer statunitense tra le più seguite nel circuito internazionale dell’elettronica; lo scorso anno ho prodotto il brano “Mercy”, divenuto molto in fretta una hit anche e soprattutto al di fuori del mondo del clubbing, un ulteriore conferma dello status per un’artista in passato già capace di farsi conoscere per le sue collaborazioni con Elton John, Madonna, Dua Lipa e Fred Again.. e per essersi sempre schierata esplicitamente a favore dell’inclusione e dei diritti civili della comunità LGBTQIA+ e non soltanto. Sabato 29 non potrebbe aver miglior compagno di viaggio sonoro di Memory Man aka Uovo, dj e producer di lungo, lunghissimo corso, parte integrante e fondamentale del trio Pastaboys. The Blessed Madonna arriva alla Villa pochi giorni dopo l’uscita del suo nuovo singolo ”Count On My Love” ft. Yuki Kanesaka (Major Recordings/Warner Records).

Questa estate la programmazione della Villa delle Rose prevede Clorophilla, il format creato e diretto da Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (domenica, da giugno) e Vita (martedì, da luglio), con in line up artisti del calibro di Bob Sinclar, Francis Mercier, Gué, Hugel, Manuelito, Mau P, Nicola Zucchi, Samuele Sartini e Sylvain Armand (al venerdì) e al sabato Black Child, The Blessed Madonna, Carlita, Dennis Cruz, Dj Protein, Ilario Alicante, James Hype, Low Steppa, Memoryman aka Uovo, Ralf, Romano Alfieri, Seth Troxler, The Martinez Brothers (guest) e Mappa, Riccardo Pedrini e The Cube Guys (resident).

Villa Forever: 30 anni formidabili.

