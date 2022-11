Al Peter Pan di Misano Adriatico Ralf con Ritmi

La riviera romagnola non è mai tale senza il Peter Pan di Misano Adriatico e il Peter Pan non è davvero tale senza una delle sue serate che tornano, sempre più attese e desiderate: venerdì 25 novembre 2022 al Peter Pan è festa grande grazie a Ralf che presenta Ritmi, affiancato nella circostanza in console dagli Ocular del Buongiorno Classic.

Ralf non finisce mai di entusiasmarsi, entusiasmare e stupire, come dimostra il suo progetto decisamente visionario che lo vede sul palco insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro e nel quale classica dance ed elettronica si fondono e che ha appena dato un ampio saggio di sé al Teatro Morlacchi di Perugia. I set di Ralf posseggono il privilegio raro dell’imprevedibilità, grazie ad una serie di incursioni in ambiti rock, techno e talvolta nelle colonne sonore dei film di Sergio Leone.

Il Peter Pan è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Il suo ristorante propone menu alla carta di carne e pesce e il suo autentico salottino Asian Lounge: 50 posti a sedere, ai quali accedere esclusivamente con prenotazione e con menù alla carta, nel quale convivono specialità mediterranee e del Far East (sushi e tanto altro), così come i suoi bar sono caratterizzati da un servizio premium e da un’ottima selezione di cocktail e distillati.

La programmazione del Peter Pan propone ogni sabato sera Vidaloca e i suoi ritmi a metà tra l’urban e il pop; al venerdì si alternano i suoi format Clorophilla, 90 Wonderland e Horizons. Fiore all’occhiello della programmazione del Peter Pan la serata Clorophilla a cura di Tanja Monies, con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house: uno spettacolo di rara eleganza ed altrettanta energia, davvero unico nel suo genere e che si richiama alle atmosfere di Ibiza e Miami. Anche quest’anno, Clorophilla nasce d’estate alla Villa delle Rose e si trasferisce d’inverno al Peter Pan, così come non mancheranno nel corso della stagione diversi ospiti speciali e che saranno rivelati nei prossimi comunicati.

Al Peter Pan di Misano Adriatico ogni serata è sinonimo di eleganza, gusto e stile. Un club sempre uguale a sé stesso ma allo stesso tempo sempre in grado di rinnovarsi, emozionare e stupire.

