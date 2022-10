Peter Pan Club: al via la nuova stagione

Indiscusso punto di riferimento della riviera romagnola sul fronte dell’intrattenimento serale e notturno, la location ideale per trascorrere i fine settimana a cena e nel dopocena, un servizio di ristorazione ed una programmazione per un target rigorosamente adulto. Questo e molto altro è il Peter Pan di Misano Adriatico, che venerdì 28 e sabato 29 ottobre inaugura la propria stagione 2022/23 con un restyling ed un nuovo look all’insegna del total black.

Il ristorante del Peter Pan propone menu alla carta di carne e pesce e il suo autentico salottino Asian Lounge: 50 posti a sedere, ai quali accedere esclusivamente con prenotazione e con menù alla carta, nel quale convivono specialità mediterranee e del Far East (sushi e tanto altro), così come i suoi bar sono caratterizzati da un servizio premium e da un’ottima selezione di cocktail e distillati.

La programmazione del Peter Pan propone ogni sabato sera Vidaloca e i suoi ritmi a metà tra l’urban e il pop; al venerdì si alternano i suoi format Clorophilla, 90 Wonderland e Horizons. Fiore all’occhiello della programmazione del Peter Pan la serata Clorophilla a cura di Tanja Monies, con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house: uno spettacolo di rara eleganza ed altrettanta energia, davvero unico nel suo genere e che si richiama alle atmosfere di Ibiza e Miami. Anche quest’anno, Clorophilla nasce d’estate alla Villa delle Rose e si trasferisce d’inverno al Peter Pan, così come non mancheranno nel corso della stagione diversi ospiti speciali e che saranno rivelati nei prossimi comunicati.

Al Peter Pan di Misano Adriatico ogni serata è sinonimo di eleganza, gusto e stile. Un club sempre uguale a sé stesso ma allo stesso tempo sempre in grado di rinnovarsi, emozionare e stupire.

