Marzo 2024: tutte le serate del Peter Pan Club

Marzo 2024: decisamente fitto il calendario di marzo 2024 del Peter Pan di Misano Adriatico, che ogni venerdì alterna i suoi format, mentre al sabato propone la serata Vida Loca. Marzo 2024 del Peter Pan inizia con Clorophilla e Tutta Riccione (venerdì 2) e si conclude domenica 31 marzo, la domenica di Pasqua con Bob Sinclar e Clorophilla Easter Edition.

Venerdì 1° marzo: Clorophilla e Tutta Riccione. In prima serata secondo appuntamento stagionale con Tutta Riccione, la serata che riunisce più di 150 attività cittadine bar, negozi, palestre, ristoranti che si ritrovano due volte all’anno al Peter Pan per ribadire il senso di appartenenza di una comunità e di una serie di realtà imprenditoriali che da sempre rendono Riccione una delle località più amate e gradite dai residenti e dai turisti, italiani e stranieri. Clorophilla è il fiore all’occhiello del Peter Pan di Misano Adriatico. Un format curato da Tanja Monies, con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house.

Venerdì 8 marzo torna al Peter Pan 90 Wonderland, venerdì 15 e venerdì 22 protagonisti rispettivamente i party Lokita e Quelli della Domenica, domenica 24 data extra con Hot 90 e Giorgio Mazzocchi in concomitanza con Cosmoprof.

Domenica 31 marzo: Clorophilla Easter Edition con Bob Sinclar. Bob Sinclar è da decenni una delle figure più autorevoli e longeve nell’universo della musica elettronica, grazie ad una serie di album e ad una discografia caratterizzata da una serie di hit quali “Love Generation” e “World Hold On”, diventate numero uno nelle classifiche di tutto il mondo. Tanti i suoi set memorabili, basti pensare a quelli al Carnevale di Rio, al festival belga Tomorrowland, ad Ibiza ed in tantissimi altri club; da anni, per non dire da lustri, ogni suo disco si trasforma sempre in una hit, basti pensare al “Ti Sento” di Bob Sinclar & Matia Bazar featuring Antonella Ruggiero uscito lo scorso autunno.

Il Peter Pan è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Il suo ristorante propone menu alla carta di carne e pesce e il suo autentico salottino Asian Lounge: 50 posti a sedere, ai quali accedere esclusivamente con prenotazione e con menù alla carta, nel quale convivono specialità mediterranee e del Far East (sushi e tanto altro), così come i suoi bar sono caratterizzati da un servizio premium e da un’ottima selezione di cocktail e distillati.

https://peterpanclub.net