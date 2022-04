Sven Väth e Ralf: gran finale al Peter Pan

Ultimi fuochi d’artificio stagionali per il Peter Pan Club: due appuntamenti con altrettanti indiscussi fuoriclasse della console, Sven Väth e Ralf.

24 aprile 2022: Sven Väth Catharsis World Tour. Senza Sven Väth, la storia della musica – non soltanto elettronica – non sarebbe stata la stessa cosa. Dj dal 1981, parte fondamentale del progetto OFF negli anni ottanta e poi inarrestabile con i suoi party e le sue release Cocoon, a febbraio di quest’anno Sven Väth è uscito con “Catharsis”, il suo primo album da solista da vent’anni a questa parte. Un autentico manifesto autobiografico del pioniere tedesco, che si sta traducendo in un tour mondiale di grande livello e che domenica 24 aprile 2022 approda al Peter Pan, dopo le tappe tra le altre a Miami, Parigi, Amsterdam, Francoforte e nei festival Caprices, Awakenings e Terminal V. Un circuito selezionato e mirato di club e festival; il Peter Pan è lieto ed onorato di farne parte.

25 aprile 2022 (dalle ore 14 a mezzanotte): Ralf’s Pic Nic al Peter Park. Per un giorno il Peter Pan si trasforma in Peter Park: nel suo parco e nel suo giardino va infatti in scena Ralf’s Pic Nic, una giornata all’insegna della buona musica elettronica, street food (pop corn di Ralf inclusi) e mercatini. La line up prevede Dj Ralf, Francesco Farfa, Federico Grazzini, Fimp, Ivan Jacobucci, Mattia Trani, Miki (Park Stage), Dj Ralf, Da Vid, E-Dward!, Leo Mas, Margherita D’Aguì, Majuri, Juan Pedro (Garden Stage). Palco ed allestimenti saranno ad impatto zero, senza ledwall, con scenografie ed allestimenti creati utilizzando balle di paglia e fieno: un appuntamento diurno, un’ottima alternativa per trascorrere una giornata all’aria aperta, sulla falsariga di quanto già avviene ad Amsterdam, Barcellona e Berlino e come era una piacevole abitudine anni addietro anche in Italia.

L’ingresso al Peter è riservato esclusivamente ai maggiorenni muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

