Peter Pan Riccione: da Horizons a Sven Väth

Programmazione intensissima a marzo e ad aprile al Peter Pan di Riccione, con il venerdì che alterna una serie di party e one-night all’insegna della trasversalità più assoluta e con la tappa del tour mondiale di Sven Väth domenica 24 aprile 2022.

marzo 2022: venerdì 11 torna Horizons, con Dustin Phil, Romano Alfieri, Ayamoon e Mappa, venerdì 18 spazio a 90 Wonderland, con musica, animazione ed effetti speciali dedicati ad un decennio memorabile, venerdì 25 in scena A.Live con Fred De Palma. Ogni sabato – come sempre – in programma il party Vida Loca, con i suoi format che si rinnovano di continuo, proponendo musica urban che spesso e volentieri sconfina nel pop.

aprile 2022: al Peter Pan aprile inizia nel migliore dei modi, con il ritorno venerdì 1 del party A Woman, mentre venerdì 8 è di nuovo in calendario 90 Wonderland; sabato 2 e sabato 9 in programma Vida Loca; sabato 16 va in scena il dinner show Clorophilla, ideato e diretto da Tanja Monies, con i suoi spettacoli che propongono performance ispirate ai migliori locali di Ibiza, Las Vegas e Parigi, domenica 17 Vida Loca Easter Edition.

24 aprile 2022: Sven Väth Chatarsis World Tour. Senza Sven Väth, la storia della musica – non soltanto elettronica – non sarebbe stata la stessa cosa. Dj dal 1981, parte fondamentale del progetto OFF negli anni ottanta e poi inarrestabile con i suoi party e le sue release Cocoon, a febbraio di quest’anno Sven Väth è uscito con “Catharsis”, il suo primo album da solista da vent’anni a questa parte. Un autentico manifesto autobiografico del pioniere tedesco, che si sta traducendo in un tour mondiale di grande livello e che domenica 24 aprile 2022 approda al Peter Pan di Riccione, dopo le tappe tra le altre a Miami, Parigi, Amsterdam, Francoforte e nei festival Caprices, Awakening e Terminal V. Un circuito selezionato e mirato di club e festival, al quale il Peter Pan è lieto ed onorato di far parte.

Il Peter Pan Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi come ristorante e come discoteca. A febbraio è stato inaugurato il nuovo “ristorante nel ristorante” Asian Lounge, firmato Grey Goose: 40 i suoi posti a sedere, ai quali accedere esclusivamente con prenotazione e con menù alla carta, nel quale convivono specialità mediterranee e del Far East (sushi e non soltanto) e che gode di un servizio premium grazie ad una carta di cocktail esclusivi.

L’ingresso al Peter è riservato esclusivamente ai maggiorenni muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

