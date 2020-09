A settembre il Peter Pan di Riccione diventa Arena

È Arena la nuova dimensione del Peter Pan di Riccione per tutti i fine settimana di settembre; ogni venerdì e sabato il locale romagnolo si evolve e si svincola dalla semplice ancorché ricercata dimensione della ristorazione, un’attività che team del Peter conosce ed applica da quasi vent’anni.

Arena significa cena placé, con menù che variano ogni fine settimana, alternando carne, pesce e sushi, affiancati da una corposa carta di vini e distillati: un servizio premium anche questo nel DNA di chi gestisce il Peter Pan. Il tutto accompagnato da una serie di spettacoli d’arte varia, che si richiamo al teatro, al cinema, al cabaret nell’accezione francese, quest’ultima resa immortale dal Moulin Rouge, e al Cirque du Soleil. Acrobati, attori, cantanti, illusionisti e mimi sono pronti a rendere l’Arena qualcosa di unico.

Arena è concepita nel pieno rispetto e nella totale osservanza di quanto imposto dai protocolli e dalle ordinanze in vigore: misurazione della temperatura all’ingresso, obbligo mascherine, igienizzazione costante, steward dedicati, ingresso soltanto su prenotazione e vietato ai minori di 18 anni e nessuna attività da ballo. Gradito l’abito elegante.

Arena è un concetto radicalmente nuovo, la dimostrazione pratica che il Peter Pan sa trattare i clienti come i propri migliori amici, consapevole che mai come questa estate chi si ferma è perduto; si vince quando si sa offrire al proprio pubblico quello che non sa ancora di volere ed apprezzare.

Foto di Luca Rossetti

www.facebook.com/officialpeterclub