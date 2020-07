Arena, Asian Lounge e Sylvain Armand alla Villa delle Rose

Entra sempre più nel vivo l’estate 2020 della Villa delle Rose di Misano Adriatico, che venerdì 19 e sabato 20 giugno ha inaugurato la stagione estiva alla presenza delle telecamere di Rai e Mediaset e che lo scorso fine settimana ha avuto autentici ospiti a sorpresa Ilary Blasi e Francesco Totti (nella foto di Luca Rossetti insieme a Tanja Monies, Direttrice Artistica e Vocalist del club romagnolo) in vacanza tra Romagna e Marche e che non hanno mancato di trascorrere una serata alla Villa.

Il luglio della Villa delle Rose inizia venerdì 3 luglio con l’inaugurazione del suo ristorante Asian Lounge, un concept nuovo, creato dalla Direzione della Villa delle Rose e che si richiama con eleganza e stile alle specialità del Far East (sushi e non soltanto) e gode di un servizio premium grazie ad una carta di cocktail esclusivi. Sabato 4 luglio ospite speciale il dj e produttore svedese Sylvain Armand, da anni guest resident del locale romagnolo. Sylvain Armand rappresenta l’eccezione alla regola del motto “Nemo Propheta in Patria”. Da diversi anni continua infatti a farsi onore collaborando con i connazionali Axwell Ʌ Ingrosso e Alesso, suonando insieme in location assolute quali Ushuaïa Ibiza e alla O2 Brixton Academy di Londra.

I contenuti della Villa – ovviamente – non si esauriscono qui. Ogni venerdì e ogni sabato ritorna Arena, il nuovo format della Villa che si sviluppa sin dall’ora di cena (dalle 21.30 a mezzanotte e mezza) e che viene accompagnato da musica dal vivo e spettacoli d’arte varia, ispirati al cinema e al cabaret francese, performance destinate a coinvolgere acrobati, mimi, cantanti, teatranti e figuranti. Con Arena la Villa delle Rose unisce diverse tipologie di locali in uno solo, ridisegnandone il lay out e gli spazi, con mappature e proiezioni ad hoc, con lo spettacolo che prosegue con i dj anche in seconda serata. Venerdì 3 luglio con Clorophilla Show Time e sabato 4 luglio con il succitato Sylvain Armand.

Anche questa estate la Villa delle Rosa è consapevole di rivestire un ruolo da protagonista nel panorama italiano e internazionale dell’intrattenimento serale e notturno, sempre coerente con sé stessa e sempre in punta di piedi, senza mai cedere a mode frivole e passeggere. Perché la Villa è sempre la Villa.