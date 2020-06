Il nuovo abito da sera della Villa delle Rose si chiama Arena

Arena è il nuovo abito da sera che la Villa delle Rose di Misano Adriatico indosserà tutti i fine settimana da venerdì 19 e sabato 20 giugno, in pieno rispetto e conformità con quanto stabilito dall’Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12 giugno 2020 (“a decorrere dal 19 giugno 2020, sono consentite le attività delle discoteche secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida per discoteche”).

Villa delle Rose presenta Arena – estate 2020 La magia dei nuovi inizi è la piu potente di tutte.Mai smettere di crederci.Villa delle Rose presenta Arena, estate 2020 Gepostet von Villa delle Rose am Mittwoch, 27. Mai 2020

Un progetto che si sviluppa sin dall’ora di cena, che viene accompagnato da spettacoli d’arte varia, ispirati al cinema e al cabaret francese, performance destinate a coinvolgere acrobati, mimi, cantanti, teatranti e figuranti. Con Arena la Villa delle Rose unisce diverse tipologie di locali in uno solo, ridisegnandone il lay out e gli spazi, con mappature e proiezioni ad hoc, andando ben oltre la mera riconversione in ristorante e bar, con lo spettacolo che prosegue con i dj anche in seconda serata. L’accompagnamento musicale è assicurato in prima serata da un gruppo live, a seguire da dj Thor e Nicola Zucchi (venerdì 19 giugno) e da Nicola Zucchi e Samuele Sartini (sabato 20 giugno). Vocalist resident Tanja Monies.

Con il nuovo format Arena la Villa delle Rose è prontissima a ripartire, come ogni estate consapevole di rivestire un ruolo da protagonista nel panorama italiano e internazionale dell’intrattenimento serale e notturno. Perché la Villa è sempre la Villa.

