DJ Awards: quest’anno un ritorno in grande stile

Dopo quattro anni di pausa, i DJ Awards ibizenchi tornano in grande stile. Nati per riconoscere e certificare il il talento, l’innovazione ed i contributi rilevanti all’interno della comunità della musica elettronica, i DJ Awards torneranno con la loro 23esima edizione il prossimo martedì 2 ottobre 2024, preceduti da una serie di appuntamenti estivi, iniziati con la presentazione di questo nuovo corso con la presentazione avvenuta lo scorso 15 luglio al Beachouse di Ibiza.

I DJ Awards sono nati nel 1998 e da subito si sono meritati la nomea di Oscar della musica elettronica. Da adesso tornano in scena con una nuova proprietà e tante novità: un ritorno importante per tutta la comunità dance e clubbing, un modo eccellente per celebrare e sostenere il settore e premiare il meglio del meglio nelle varie categorie coinvolte, alcune già presenti in passato, altre che debutteranno nei DJ Awards per la prima volta, in modo da rispecchiare la sistematica evoluzione del settore. Sussistono davvero tutti i presupposti perché l’edizione 2024 dei DJ Awards sia la migliore di sempre e tutto questo non potrebbe che celebrarsi ad Ibiza.

“Siamo davvero entusiasti di tornare dopo quatto anni di pausa con rinnovata passione ed altrettanto entusiasmo – spiega Jasmine Elias, responsabile premi ed eventistica dei DJ Awards – Nuovi proprietari, nuova visione, un riposizionamento totale del marchio: non vediamo l’ora di celebrare l’industria della musica elettronica come merita”.

“Innanzitutto un sentito e doveroso ringraziamento ai fondatori dei DJ Awards, che per 22 anni hanno saputo valorizzare al meglio le eccellenze della dance mondiale – parole del nuovo titolare Andy Grant – I DJ Awards sono un indiscusso ed alquanto rispettato riferimento per pubblico ed addetti ai lavori: fattori insiti nel DNA da potenziare e sviluppare, in modo da ribadire il loro ruolo, importante quanto lo sono gli Oscar per il cinema. Sono davvero orgoglioso di essere in prima linea per questo nuovo capitolo dei DJ Awards”.

Il mondo è davvero cambiato dall’ultima edizione dei DJ Awards nel 2019: i progressi della tecnologia, lo streaming, l’AI, il web3, le modalità con le quali le persone ascoltano la musica, il ruolo sempre più da superstar dei dj, l’attenzione a tematiche quali diversità, inclusione e salute mentale. Questi e molti altri aspetti chiave del settore saranno riconosciuti in questo nuovo capitolo dei DJ Awards, le cui nomination saranno rivelate a breve.