Dopo il grande successo dello scorso anno, la one-night PIV torna al Cova Santa di Ibiza con sei serate da giugno ad ottobre. Si inizia martedì 6 giugno 2023 con cinque set back to back di altissimo livello: Prunk b2b Dennis Quin, M-High b2b Artmann, Kolter b2b Anil Aras, Job de Jong b2b Jamback e Kellie Allen b2b Robbie Doherty. Il gran finale della stagione di PIV sarà all’Amnesia con un party assolutamente da non perdere e la cui line up sarà annunciata a breve.

PIV è una delle etichette discografica attualmente più in voga. È guidata dal dj e producer olandese Prunk, sempre più protagonista nelle console più importanti in tutto il mondo, grazie ad uno stile muslcale dove synth cosmici, groove molto profondi e ipnotiche line di basso la fanno da padroni. Di sicuro PIV si sta meritando sempre più un ruolo di prestigio nel variegato panorama della musica elettronica.

“Cova Santa e PIV sono fatti l’uno per l’altro – dice Prunk – La scorsa stagione è stata eccellente, sia nei momenti diurni che in quelli notturni. Abbiamo sempre iniziato con il meglio della soulful & deephouse e di sera abbiamo ceduto il passo ad atmosfere più uptempo e groovy. Non vediamo l’ora che arrivino questi sei show estivi”.

Del party di apertura si è detto. Quelli successivi sono in programma il 4 luglio von Kellie Allen, Mood II Swing, Prunk, Artmann, Archie Hamilton e Prunk b2b Kellie Allen, il 1° agosto con Kellie Allen, Ruze, Prunk b2b Aron Volta, Janeret, Kolter e Jansons, il 5 settembre con Kim April, Chez Damier, Prunk, Dennis Quin, Jaden Thompson e Jesse Maas, il 19 settembre con Paige Tomlinson, Artmann, Prunk, Robbie Doherty, Sidney Charles e M-High b2b Fabe, per poi passare all’Amnesia per il party di chiusura il 3 ottobre con una line-up alquanto pastosa e che verrà annunciata a breve.

Ticket in vendita a questo link