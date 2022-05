Closing season party al Vanilla Club

Sabato 14 maggio 2022 grande, grandissimo finale di stagione per il Vanilla Club. La console del club ticinese ospita infatti tre indiscussi fuoriclasse del djing, lo svizzero Andrea Oliva, l’inglese PASWA e il tedesco Sidney Charles.

Andrea Oliva è uno degli indiscussi re di Ibiza: nel 2004 il suo primo set sulla isla, allo Space; nel 2013 l’esordio del suo party ANTS all’Ushuaïa, dove questa estate torna dopo i due anni di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria. Non soltanto Ibiza in questi anni, nel suo curriculum: Boiler Room, Essential Mix, Coachella e Tomorrowland sono soltanto alcuni degli highlights di una carriera straordinaria.

PAWSA è solito presentarsi con uno slogan che non lascia spazio ad alcuna ambiguità ambiguità: “let the music do the talking”. Una regola che mette in pratica da sempre con la sua tech house non estranea a richiami al passato, come dimostrano i suoi mixati Groover Essentials e le release sua label Solid Grooves Records. E proprio con la serata Solid Grooves Motel Pawsa sarà in consolle tutti i giovedì al DC10 di Ibiza.

Dj formatosi mixando hip-hop, soul e funk già dall’età di soli 15 anni, Sidney Charles ha poi intrapreso una strada che l’ha portato a miscelare house e techno, quando questa scelta non era ancora stata sdoganata e resa quasi la regola, più che un’eccezione. In questi anni il dj tedesco ha sfornato produzioni sia per la sua label di riferimento AVOTRE, sia per altre etichette di pregio quali Hot Creations, SCI+TEC e Moon Harbour.

Il Vanilla Club è il locale più grande e noto in Ticino, uno dei più conosciuti ed apprezzati sia in Svizzera interna sia dai clubber frontalieri, distando pochi chilometri dal confine italo-svizzero. Tra i guest più celebri di questa stagione, spiccano i nomi di Anfisa Letyago, Deborah De Luca, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Loco Dice e Marco Carola. Autentici fuoriclasse della console, che al Vanilla da sempre trovano un sound system di ultima generazione, ledwall, impianti C02 ed una serie di effetti speciali all’altezza dei migliori festival mondiali di musica elettronica.

