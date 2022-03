Anfisa Letyago special guest al Vanilla Club

Pochissime dj e producer al mondo stanno registrando una crescita così inarrestabile come Anfysa Letyago, sabato 2 aprile 2022 autentica speciale al Vanilla Club di Riazzino, una nuova super guest dopo Marco Carola, Ilario Alicante, Locodice, Deborah de Luca e Joseph Capriati, i pesi massimi della consolle che in questa stagione si sono alternati in console al Vanilla.

Nata in Siberia e cresciuta in Italia, anno dopo anno Anfisa Letyago ha saputo affermarsi nei dancefloor di tutto il mondo, suonando in festival quali Ultra Music Festival e Movement e Tomorrowland. È attivissima anche sul fronte discografico, come dimostrano le sue release per label quali Drumcode, Kompakt e Rekids e Deutsche Grammophon; per quest’ultima ha appena firmato il remix ufficiale di “Go” di Moby, così come lo scorso anno ha saputo dar vita a N:S:DA, la sua etichetta discografica.

Il Vanilla Club è il locale più grande e noto in Ticino, uno dei più conosciuti ed apprezzati sia in Svizzera interna sia dai clubber frontalieri, distando pochi chilometri dal confine italo-svizzero. Tra i suoi guest più celebri, insieme ai succitati, spiccano i nomi di Vanilla da sempre trovano sound system di ultima generazione, ledwall, impianti C02 ed una serie di effetti speciali all’altezza dei migliori festival mondiali di musica elettronica. Lo scorso anno si è piazzata al 35esimo posto nella chart Alternative Top 100 della rivista DJ Mag, che elegge e 100 dj più votati dai clubber in ambito house e techno.

vanillaclub.com

Foto di Tommaso Napolitano