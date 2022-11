Dom Dolla e Denis Sulta all’Amnesia Milano

A dicembre 2022 l’Amnesia Milano intensifica sempre più la sua programmazione, un calibrato mix tra fuoriclasse della console, certezze granitiche e stelle emergenti, con la peculiarità di proporre i propri guest sempre al momento giusto. Il prossimo in calendario? Dom Dolla (venerdì 2 dicembre) e Denis Sulta (sabato 3).

Nato a Manila, cresciuto nel nord dell’Australia, in breve tempo Dom Dolla (nella foto) è passato dallo status di promessa emergente ad artista che ha saputo firmare remix per U2, Calvin Harris, Purple Disco Machine, Rihanna e Dua Lipa. Con una serie di hit da club quali “Take It”, “San Frandisco” e “Pump The Brakes” ha saputo collezionare più di 300 milioni di stream, così come in questo 2022 quasi tutti i principali festival di musica elettronica lo hanno visto protagonista, Tomorrowland su tutti.

Negli ultimi anni l’ascesa del dj e producer scozzese Denis Sulta è stata inarrestabile: con la sua piattaforma Sulta Selects questa estate è stata una delle migliori novità dell’estate ibizenca, così come il suo set al festival britannico Creamfields è stato apprezzatissimo da pubblico ed addetti ai lavori. Sulta sa riempire ed esaltare le piste da ballo di tutto il mondo: con lui i clubber tornano a casa felici e con il sorriso, consapevoli di aver vissuto una bella serata: all’Amnesia Milano tutto questo è una regola e sabato 3 dicembre sarà così per l’ennesima volta.

www.amnesiamilano.com