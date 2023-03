All’Amnesia Milano Extra Void con Zonneveld

Nella vita, nell’arte e nella musica esistono due categorie: chi sa fare la differenza e chi no. Reinier Zonneveld, venerdì 3 marzo il primo special guest 2023 di Extra Void all’Amnesia Milano, sa fare la differenza come pochissimi altri dj al mondo.

Con i suoi live e dj set Reinier Zonneveld si è imposto con grande rapidità ai vertici del ranking dei top dj techno. Lo scorso anno ha avuto una media di 20 show al mese, culminati con il suo The Live NOW Festival ad Zaandam in Olanda, dove ha suonato per ben 11 ore consecutive. La sua label Filth On Acid è sempre ben supportata da tutti i dj di riferimento, così come non manca mai nelle line up dei più importanti festival mondiali di musica elettronica, come Ultra Music Festival, Time Warp e Awakenings, giusto per citarne tre dove Zonneveld suonerà dopo il set all’Amnesia Milano.

Venerdì 3 marzo Zonneveld è affiancato in console da Richey V & Simone Zino e Francis Arvel. Richey V & Simone Zino stanno vivendo una stagione di grande maturità artistica: i loro set nei party Extra Void hanno sempre un sapore fresco ed innovativo, frutto di una conoscenza musicale che va ben oltre la techno. Dopo aver chiuso il 2022 all’Amnesia insieme ad Hector Oaks, venerdì 3 marzo sono pronti a confrontarsi con un altro dj di sicuro spessore come Zonneveld, così come il warm up sarà compito di Francis Arvel, Void resident, le cui release sono uscite per label quali After Hour Records e Ratis Records.

Ingresso Amnesia Milano venerdì 3 marzo 2023: prevendite 22,5€+d.d.p.; intero in cassa 30€

Foto di Jordy Brada