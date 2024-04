Il brasiliano Alok special guest all’Amnesia Milano

Il legame tra Amnesia Milano e i top dj e producer brasiliani è consolidato da anni, basti pensare alle serate che in passato hanno visto protagonisti Vintage Culture e Mochakk. Un legame che mercoledì 24 aprile 2024 si rafforza e si consolida, quando Amnesia Milano proporrà Alok.

Al quarto posto nella Top 100 DJs Poll della rivista DJ Mag per il secondo anno consecutivo, lo scorso anno Alok ha smentito il detto nemo propheta in patria, merito anche del suo show sulla spiaggia di Copacabana la scorsa estate, capace di radunare centinaia di migliaia di persone e di meritarsi dai media brasiliani la nomea de “O Show do Sèculo”, al quale è arrivato dopo anni di set in tutto il mondo, remix per i Rolling Stones, collaborazioni con John Legend e Dua Lipa.

Con il suo Alok Institute è attivissimo anche sul fronte della beneficenza con progetti filantropici in Brasile e in Africa. Tutta una serie di fattori che uniti hanno fatto sì che l’agenzia di stampa internazionale Bloomberg lo ha abbia inserito tra le 500 personalità più influenti di tutto il Sud America. Fuoriclasse, peso massimo della console, personaggio globale: Alok è tutto questo e molto di più.

Ingresso Amnesia Milano mercoledì 24 aprile 2024: early bird 25€+ddp, prima release 30€+ddp

