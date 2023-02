Armonica e The Element all’Amnesia Milano

La musica ha le sue regole e anche quella elettronica non fa eccezione. Lo stesso vale per un club e per le sue serate: senza una visione e una giusta dose di coerenza non si va da nessuna parte. Da più di vent’anni a questa parte Amnesia Milano non se ne dimentica mai ed è pronta a ribadirlo sabato 11 febbraio 2013, quando la sua console ospiterà gli Armonica, The Element e Giulio Perrella.

Serata dopo serata, set dopo set, il duo romagnolo Armonica si sta confermando sempre più tra i guest resident più apprezzati di Amnesia Milano. Il loro 2023 è iniziato come meglio non poteva, con il loro tour che a gennaio li ha visti in line up con Zamna Festival tra Messico, Costarica ed Argentina e dopo un 2022 che li ha visti suonare all’Hï Ibiza, al Social Music City a Rimini e al Printworks a Londra.

Il maltese The Element è un dj ed un producer di lungo, lunghissimo corso, con un’esperienza del dancefloor ultratrentennale, sempre abile a muoversi con perizia ed eleganza tra house e techno, quest’ultima in particolare declinata in modalità melodic. Per The Element il 2023 è iniziato nel migliore dei modi, con set insieme alla crew di Afterlife in Argentina, Brasile e Messico. Un ottimo viatico per la sua prima serata in assoluto all’Amnesia Milano.

Giulio Perrella torna all’Amnesia Milano dopo il suo apprezzato set a dicembre quando condivise la console con Recondite. Dj e producer in costante ascesa, Perrella è uno di quegli artisti che inglesi definiscono “one to watch”, ovvero da tenere d’occhio. Quale migliore opportunità della serata dli sabato 11 febbraio?

Ingresso Amnesia Milano sabato 11 febbraio 2023: prevendite 20€+d.d.p.; intero in cassa 25€

www.amnesiamilano.com

crediti fotografici: gabriele canfora – lagarty photo