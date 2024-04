Amelie Lens e Alicante i prossimi guest di Vision

Potente, ipnotica, in grado di regalare in un’unica serata emozioni che per molti è impossibile anche concepire esistano. Questa è Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano, questa è la musica che Amelie Lens propone venerdì 12 aprile 2024 al Fabrique di Milano, insieme a Farrago e Richey V.

La dj e producer belga Amelie Lens (nella foto di Sam Neil) è un’indiscussa regina della techno. Sin dal suo esordio a quindici anni al Festival di Dour, la Lens ha avuto sempre un’attenzione ad ogni dettaglio ed una determinazione non comuni. Un suo set è qualcosa di assolutamente perfetto dal punto di vista tecnico e della selezione musicale; lo stesso dicansi per le sue produzioni ed i suoi remix, in particolare per la sua etichetta discografica LENSKE, così come i suoi eventi EXHALE portano sempre con sé il suono futuro dell’elettronica.

Dal 15 al 21 aprile 2024 Milano è una volta di più al centro del mondo, grazie alla Design Week, una delle più importanti al mondo in materia se non la più importante. Non potrebbe esserci momento migliore per il primo appuntamento con Vision Open Air, la versione all’aperto della serata prodotta da Amnesia Milano che dal settembre 2022 ha dato un nuovo impulso allo scenario del clubbing.

Sabato 20 aprile 2024 (dalle ore 17 a mezzanotte) Vision Open Air debutta all’Ex Macello di Milano, location in costante trasformazione, destinato nei mesi a venire a diventare un punto di ritrovo sempre più dinamico e dove già lo scorso settembre si erano svolti alcuni tra i più frequentati party della Fashion Week, con guest del calibro di Black Coffee e Loco Dice.

Sabato 20 aprile all’Ex Macello la musica è a cura di Ilario Alicante, Leon e Blacksun.

Ilario Alicante è un amico di vecchia data dell’Amnesia Milano e dei suoi eventi correlati, uno su tutti Ilario Alicante allnightlong che va in scena da anni all’Amnesia nella notte tra Natale e Santo Stefano. Tra i tanti highlights di un percorso più che eccellente, la sua hit “Vacaciones En Chile”, la vittoria ai DJ Awards di Ibiza nel 2018 ed i suoi set nei migliori festival e club del mondo. Alicante arriverà a Vision Open Air dopo un marzo che lo vedrà suonare all’Ultra Music Festival di Miami e all’Awakenings di Amsterdam.

Sabato 20 aprile 2024 (dalle 23.30) la musica prosegue all’Amnesia Milano con Ilario Alicante e Valerie Fox.

