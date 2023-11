Vision: in console Joseph Capriati & Seth Troxler

Joseph Capriati e Seth Troxler: una grande, grandissima accoppiata si palesa venerdì 10 novembre 2023 al Fabrique di Milano per il secondo appuntamento stagione di Vision, la one-night che ha debuttato lo scorso settembre con Solomun, confermandosi uno degli eventi più attesi della Milano Fashion Week.

Guardare il pubblico ballare e seguire il mio viaggio è sempre qualcosa di fantastico”: parole e musica di Joseph Capriati, che anche in questi anni non ha mai mancato di ribadire il suo status di fuoriclasse mondiale della techno, grazie ad esempio al suo album “Metamorphosi”, uscito nel 2020 e che descrive al meglio la capacità di Capriati di unire il presente e il futuro con le radici di un suono e di una cultura. Metamorphosi è anche il titolo della serata che questa estate lo ha visto protagonista all’Amnesia di Ibiza: si tratta davvero di un autentico progetto globale.

Seth Troxler è uno dei dj e produttori più versatili al mondo, con diversi interessi extra settore che l’hanno portato a scalare il Kilimangiaro, a dimostrarsi a più riprese un vero e proprio masterchef e a dare vita a progetti artistici quali “Lost Souls Of Saturn”, un mix quest’ultimo tra musica elettronica, arte contemporanea e tecnologia. suoi set al Circoloco ad Ibiza e quello recentissimo al Glastonbury in Gran Bretagna – giusto per citarne alcuni – hanno il raro dono dell’imprevedibilità e di far sorridere e divertire il pubblico presente. Perché Seth Troxler è sempre il primo a divertirsi quando suona.

ingresso Fabrique Milano venerdì 10 novembre 2023: 40€ + ddp

www.fabriquemilano.it