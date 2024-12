Vision presenta Joseph Capriati e Seth Troxler

Venerdì 13 dicembre superba accoppiata per l’ultimo appuntamento 2024 con Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano e che torna al Fabrique con Joseph Capriati e Seth Troxler. Una line-up che conclude l’anno solare di Vision nel migliore dei modi, dopo aver ospitato lo scorso settembre Jamie Jones, The Martinez Brothers e a novembre propone Boris Brejcha, Marco Carola, Franky Rizardo e Brina Knauss.

Da tantissimi anni il dj e producer campano Joseph Capriati è sempre più acclamato e richiesto da club e festival in tutto il mondo; la sua estate 2024 all’Amnesia Ibiza con la sua one-night Metamorfosi è risultata più che esaltante. Tra i suoi ultimi highlights, spiccano i suoi due remix di “I Can’t Stop” di Sandy Rivera, uscito da poco su Defected, nell’ambito delle release celebrative per i primi 25 anni della etichetta discografica inglese. A marzo 2025 sarà lui a firmare la nuova compilation della casa discografica inglese Global Underground, che dal 1996 dedica le sue raccolte alle più importanti capitali mondiali del clubbing e della musica elettronica.

Eclettismo è la parola che meglio si adatta per definire un artista globale come Seth Troxler from Lake Orion, Michigan. Autentica personalità fuori dal comune, Troxler ha appena saputo raccontarsi come non mai grazie al libro “In Beetween”, appena uscito e realizzato insieme al fotografo Bill Patrick e che descrive un tour mondiale che in dieci mesi e che ha toccato quattro continenti, venti nazioni e dieci città.

Sabato 14 dicembre 2024 il lungo week-end di Amnesia Milano con Anfisa Letyago e Richey V, con possibilità di acquistare un unico biglietto per entrambi gli appuntamenti a questo link.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo