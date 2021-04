Al Fabrique di Milano special guest Boris Brejcha

La vita sceglie la musica, noi scegliamo come ballarla. Quella sottile euforia che si crea all’interno dei club e che da sempre crea un’atmosfera unica e magica tornerà venerdì 22 ottobre 2021 al Fabrique di Milano con il set di Boris Brejcha. Un nuovo capitolo di una storia che negli anni ha portato a Milano ospiti speciali assoluti quali Fatboy Slim, Loco Dice, Peggy Gou, Ricardo Villalobos, Seth Troxler, Solomun, Sven Väth, Tale Of Us, The Martinez Brothers e tantissimi altri ancora. Si tornerà ad essere uniti e catturati dalla potenza della musica, dall’energia e da un linguaggio comune che da sempre sa connettere i clubber di tutto il mondo e del quale non è possibile fare a meno.

In oltre 15 anni di carriera, il tedesco Boris Brejcha ha suonato nei più importanti festival elettronici quali Tomorrowland, Timewarp ed Exit; più di 100 le sue release all’attivo, per label come Kompakt, Cocoon e Anjunadeep, per tacere dei suoi remix per DJ Hell, Roman Flügel e Hot Chip. Sin dal 2012, Brejcha definisce la sua musica High-Tech Minimal, spesso e volentieri sottotitolata “the intelligent music of tomorrow”. Ad inizio aprile 2021 è uscito su Ultra Music il suo nuovo singolo “Spicy”, un’anticipazione del suo nuovo album previsto per novembre di quest’anno.

Boris Brejcha al Fabrique è organizzato da Amnesia Milano, Daze, Fabrique, Loud-Contact e Sincronie.

Ingresso Fabrique Milano venerdì 22 ottobre 2021: prevendite early bird 20€ + d.d.p.; prevendite prima release 25€ + d.d.p.; prevendite seconda release 30€ + d.d.p.; terza release 35€ + d.d.p. – biglietti disponibili on line dalle ore 14 di venerdì 30 aprile 2021