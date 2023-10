Boris Brejcha in concerto al Fabrique

Boris Brejcha in concerto non è soltanto una serata, un live, un set: è molto, molto di più, qualcosa di davvero unico al quale si può assistere in poche e selezionate location in tutto il mondo, come il Fabrique di Milano il prossimo venerdì 6 ottobre 2023, dove Brejcha arriverà per la sua unica data italiana.

Da quasi vent’anni Boris Brejcha è ai vertici della scena elettronica internazionale. Ha pubblicato i suoi primi brani nel 2006 e da allora non si è più fermato, scegliendo di esibirsi con una maschera ispirata al carnevale brasiliano e al Joker, il nemico per antonomasia di Batman. Oltre 100 le sue release, così come è infinito l’elenco dei suoi set memorabili, quello per la piattaforma Cercle e quello al Gran Palais di Parigi per celebrare il 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna su tutti. Brejcha ama definire il suo stile musicale High-Tech Minimal e a sottotitolarlo “the intelligent music of tomorrow”. Uno stile che sa unire la profondità e l’atmosfera della techno con elementi melodici sperimentali. Il risultato? Un sound futuristico e avanguardistico.

Venerdì 6 ottobre Boris Brejcha è affiancato da Deniz Bul e Moritz Hofbauer (live). Entrambi talenti più che emergenti, entrambi fanno parte della famiglia FCKNG SERIOUS di Brejcha, che accompagnano spesso e volentieri nelle sue serate e nelle sue esibizioni più importanti, come quella di venerdì 6 ottobre al Fabrique.

Boris Brejcha al Fabrique è una data prodotta da Amnesia, Vision e VIVO Concerti

