Marco Faraone special guest all’Amnesia Milano

Negli ultimi anni i dj italiani hanno saputo farsi strada e onore in tutto il mondo, ognuno con la propria personalità e con il proprio stile. Tra i migliori rappresentati di categoria, spicca senza dubbio Marco Faraone, domenica 24 aprile 2022 special guest all’Amnesia Milano insieme a Frank Storm.

Autentico talento precoce, da anni Marco Faraone è in prima linea nelle line up dei più importanti club e festival di tutto il mondo, così come è sempre attivissimo sul fronte delle produzioni musicali. Lo scorso anno ad esempio è uscito nel giro di pochi mesi su Drumcode e su Defected, l’ennesima dimostrazione della sua capacità di muoversi tra house e techno con identità attitudine. Energico, dinamico, sempre in grado di lasciare il segno e fare la differenza: sarà così anche domenica 24 aprile all’Amnesia Milano. Altrettanto camaleontico, Frank Storm sa sempre fare sapiente uso del groove, in ogni suo set e in ogni suo showcase: da anni è un indiscusso riferimento ad Ibiza, dove ha creato dal nulla i party Unusual Suspects, un must per chiunque si rechi sulla isla. Un buon per non dire ottimo amico dell’Amnesia Milano, dove ha sempre lasciato ottimi ricordi in ogni sua serata.

Ingresso Amnesia Milano domenica 24 aprile 2022: prevendite 25€+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 30€

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

www.amnesiamilano.com