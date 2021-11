Amnesia Milano: #BackToBeHuman

Le caratteristiche e le qualità che da anni rendono l’Amnesia Milano qualcosa di unico e senza alcun dubbio molto ben caratterizzato? Trattasi di un locale dove ogni sera si genera sempre qualcosa di nuovo, diverse generazioni di clubber si frequentano e si conoscono e dove è possibile esprimere con il ballo la propria natura e i propri stati d’animo. Emozioni e sensazioni che nel club milanese si vivono e si assaporano da sempre e che sono tornate più intense che mai, dopo la lunghissima e forzatissima pausa che tutti ben conosciamo. Ecco come l’Amnesia sta mettendo in pratica i suoi buoni propositi per la stagione 2020/21, riassumibili nel suo hashtag stagionale #BackToBeHuman.

Sabato 13 novembre 2021 la console dell’Amnesia Milano presenta Nic Fanciulli. Sicuro riferimento nel variegatissimo panorama elettronico mondiale, Nic Fanciulli è un indubbio sinonimo di Ibiza, come attestano i suoi set al Circoloco e nelle one-night Paradise e ANTS, così come da più di 15 anni le produzioni della sua label Saved Records non mancano mai nelle selezioni dei dj di riferimento.

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

www.amnesiamilano.com

Leggi anche: Grande successo per Monsterland