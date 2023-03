All’Amnesia Milano special guest Andrea Oliva

A fine aprile si darà ufficialmente il via alle danze in quel di Ibiza, con tutti i locali pronti a dare il meglio di sé con le loro aperture. Come prepararsi nel migliore dei modi ad uno dei fine settimana più attesi in ambito da pubblico ed addetti ai lavori? Sabato 11 marzo 2022 l’Amnesia Milano – sempre attenta a quello che succede in materia clubbing – ospita il dj e producer Andrea Oliva, da anni uno dei principali protagonisti sull’isola dance per antonomasia.

Nel 2022 Andrea Oliva ha festeggiato la decima stagione di Ants, il suo sabato all’Ushuaïa Ibiza, così come nel suo calendario non mancano mai i set in realtà quali Printworks a Londra e Street Parade a Zurigo. Oliva è altrettanto dinamico sul fronte discografico con la sua label All I Need, marchio che non si limita alle release ma è anche attivo sul fronte moda e intrattenimento, forte di una comunità social molto forte.

Sabato 11 marzo 2023 Andrea Oliva è affiancato in console all’Amnesia Milano da Blacksun, da questa stagione periodic resident all’Amnesia Milano, dove si è formato e cresciuto come membro di Liability Production, realtà nata e cresciuta proprio all’Amnesia Milano, club sempre capace di avere uno sguardo di prospettiva nei confronti di tutto quello che le gira intorno.

www.amnesiamilano.com

Foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo