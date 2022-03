Matthias Tanzmann e Karen Menad all’Amnesia Milano

Marzo è il mese che allontana l’inverno e avvicina la primavera, così come quest’anno il primo sabato di marzo a Milano significa Carnevale Ambrosiano. Ottimi, ulteriori motivi per fare festa – come tutti i sabati del resto – all’Amnesia Milano, dove sabato 5 marzo 2022 arrivano Matthias Tanzmann e Karen Menad.

Il tedesco Matthias Tanzmann è da anni protagonista a Ibiza e i nei migliori club in ogni continente, così come le produzioni della sua label Moon Harbour Recordings risultano sempre alquanto apprezzate dai dj e dai producer di tutto il mondo, per tacere soprattutto del suo progetto Better Lost Than Stupid, realizzato insieme a Davide Squillace e Martin Buttrich. Da oltre vent’anni, una presenza più che decisiva nel clubbing internazionale.

Sabato 5 marzo 2022 Matthias Tanzmann condivide la console con Karen Menad. Il suo esordio nel djing è avvenuto nel 2013, sempre e soltanto con un unico genere musicale preferito: la house. Tutto ha un senso e una logica, quando ci si riferisce all’Amnesia Milano.

Ingresso Amnesia Milano sabato 5 marzo 2022: prevendite 25€+d.d.p. disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 30€

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

