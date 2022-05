Il closing season party dell’Amnesia Milano

“It’s time to say goodbye” recita una canzone resa celebre da Andrea Bocelli. Sabato 14 maggio 2022 è tempo per l’Amnesia Milano del suo party di chiusura stagionale: si giunge al temine di una stagione che ha finalmente permesso ai clubber di ritrovarsi in un club di riferimento come l’Amnesia all’insegna dell’hashtag #BackToHuman. Un autentico ritorno alla normalità accompagnata dalla musica elettronica di qualità grazie ai dj che in questi mesi si sono alternati in console nel club milanese: Mathame, Richie Hawtin, Matthias Tanzmann, Damian Lazarus, Vintage Culture, Jackmaster, Kölsch, Maceo Plex, Archie Hamilton, Dennis Cruz, Marco Faraone, Brina Knauss e Neverdogs.

Sabato 14 maggio all’Amnesia suonano Blackchild, Silvie Loto e Davide Seggio. Cresciuto ascoltando Hip-Hop, RnB, Disco e Old School House Music Old School, Blackchild ha esordito con le sue produzioni musicali all’età di 18 anni, dedicandosi da subito alla Tech House. Nel 2019 è entrato a far parte della crew di Solid Groove, questa estate presente al DC-10 di Ibiza tutti i giovedì dal 9 giugno al 29 settembre. Silvie Loto è sempre più protagonista nella scena elettronica internazionale: da anni in line up ai party a Ibiza e nel resto del mondo, lo scorso dicembre è uscita con le due tracce “Taking My Mind For A Loop” e “Cervoloco”, firmate insieme a William Djoko per Nervous Records. Con Liabilty, il dj e producer Davide Seggio è da tempo protagonista con i suoi set e con le sue produzioni in diversi party dove è gradita una selezione musicale di qualità.

Ingresso Amnesia Milano sabato 14 maggio 2022: prevendite 20€+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 25€

