21esimo compleanno per Amnesia Milano

Sabato 14 ottobre 2023 sarà festa grande all’Amnesia Milano. Sabato 14 ottobre 2023 l’Amnesia Milano festeggia infatti il suo 21esimo compleanno o anniversario che dir si voglia. A 21 anni negli Stati Uniti si diventa davvero adulti, in molte religioni e filosofie il numero 21 significa il raggiungimento di una nuova maturità e di un nuovo status sociale. Per Amnesia Milano 21 anni significano un traguardo riservato a pochissimi nel volatile mondo del clubbing, un traguardo che non rappresenta un punto d’arrivo ma un punto fermo dal quale ripartire e proseguire sempre tenendo presente i propri principi guida che hanno portato Amnesia Milano ad essere un punto di riferimento ed un autentico hub per quanto concerne la musica elettronica e gli eventi correlati, come si può evincere dalla sua recentissima programmazione durante l’ultima Fashion Week.

Sabato 14 ottobre la console di Amnesia Milano propone Shermanology (live), Silvie Loto, Dj Protein e Davide Seggio.

Nel corso degli anni i fratelli Andy e Dorothy Sherman aka Shermanology (nella foto) hanno saputo dar vita ad un proprio sound, definito soultec e che combina le loro radici caraibiche e olandesi. Lo scorso anno hanno avuto un grande successo con la hit “It’s A Killa” realizzata insieme a Fisher, questa estate è uscito il loro remix di ‘Star 69’ in collaborazione con Fatboy Slim, arrivato poco dopo la prima release su Defected, ‘Sometimes’.

Silvie Loto è sempre più protagonista nella scena elettronica internazionale: da anni in line up ai party a Ibiza e nel resto del mondo, è assai attiva anche sul fronte discografico, con release per le etichette discografiche Nervous Records e BPitch control. Silvie Loto arriva all’Amnesia dopo aver suonato ai festival Awakenings, Sonus e We Are FSTVL, al DC10 a Ibiza e al fabric di Londra.

Dj Protein, al secolo Fabio Monesi è il creatore delle label Wilson Records e Hardmoon London: i suoi mixati sono in rotazione su CircoLoco Radio, il podcast settimanale del lunedì elettronico più famoso al mondo. Con Liabilty, il dj e producer Davide Seggio è da tempo protagonista con i suoi set e con le sue produzioni in diversi party dove è gradita una selezione musicale di qualità.

Ingresso Amnesia Milano sabato 14 ottobre 2023: early bird 20€+d.d.p., prima release 25€+d.d.p.

www.amnesiamilano.com

crediti foto d’apertura: thomsen photography