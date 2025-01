Amnesia Milano, gennaio 2025: Silvie Loto, TSHA, Faraone

Gennaio 2025: Amnesia Milano ricomincia fedele alle sue linee guida, che la portano sempre più ad essere un riferimento nel panorama dell’intrattenimento serale e notturno, con le sue serate all’Amnesia e con tutti gli eventi correlati in altre location non soltanto milanesi. La sua è un’identità sonora e visuale che ha il pregio della coerenza e che ogni volta sa proporre i dj giusti al momento giusto. Sarà così anche nei prossimi sabati di gennaio, sarà così per tutto il 2025 e per gli anni a venire.

Sabato 11 gennaio 2025: Blackchild e Elbio Bonsaglio. Nato e cresciuto ad Ischia, Blackchild ha scelto il proprio nome d’arte grazie alla sua passione per la musica black dagli anni sessanta ai giorni nostri; cresciuto ascoltando hip hop, R&B e discomusic, Blackchild è sempre più una presenza costante nei club italiani e stranieri di riferimento ed anche sul fronte discografico si conferma alquanto dinamico: la scorsa estate la sua traccia “So Good (Heart Mix)” è uscita sull’etichetta discografica Solid Grooves Records.

Sabato 18 gennaio 2025: Silvie Loto, TSHA e Valerie Fox. Da diverse stagioni Silvie Loto è tra le guest più apprezzate di Amnesia Milano. da anni è in line up nei party a Ibiza e nel resto del mondo, è assai attiva anche sul fronte discografico, con release per le etichette discografiche Nervous Records, BPitch control e Cuttin’ Headz. A fine 2024 è stata protagonista di un tour negli Stati Uniti, con tappe ad Austin, Las Vegas, Los Angeles e Miami, questa estate i suoi set a Solid Grooves sono stati tra i più apprezzati in assoluto. In poco meno di due anni la londinese TSHA è diventata un’indiscussa protagonista mondiale della musica elettronica. Merito in particolare del suo album di debutto “Capricorn One”, uscito per l’etichetta discografica Ninja Tune nel quale non mancano riflessioni sugli eventi globali che stanno sconvolgendo il mondo e sulle battaglie personali che coinvolgono ognuno di noi. Di ottima fattura anche i lavori per la label Defected, in particolare la sua firma per Defected In The House, leggendaria collana di compilation da qualche mese declinata sulle migliori piattaforme di streaming.

Sabato 25 gennaio 2025: Marco Faraone, Alex Rubia e Recap. Da anni Marco Faraone è una certezza se non addirittura una sentenza per quanto concerne il djing mondiale: i suoi set e la sua discografia certificano una carriera da tempo ai massimi livelli. La sua techno possiede il raro pregio dell’eclettismo, come dimostrano le sue produzioni per label quali Desolat, Drumcode, Moon Harbour e Rekids. All’Amnesia Faraone arriverà nello stesso mese nel quale è prevista l’uscita del suo nuovo EP per Turbo Recordings, l’etichetta discografica del dj e producer canadese Tiga. Un nuovo tassello di un percorso che ha ancora tanto da raccontare.