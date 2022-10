20esimo compleanno per l’Amnesia Milano

Vent’anni di musica, di emozioni, di ricordi: sabato 15 ottobre 2022 l’Amnesia Milano festeggia il suo ventesimo compleanno, un traguardo che nel volatile ed effimero universo del clubbing rappresenta qualcosa di piuttosto raro. Amnesia taglia e supera questo traguardo in scioltezza, con una stagione ricca di serate ed ospiti come mai accaduto prima, a conferma di ruolo di autentico hub dell’intrattenimento serale e notturno non soltanto milanese, come si è appena visto nella recente Fashion Week. Sabato 15 ottobre all’Amnesia Milano sarà quindi festa grande, senza per questo cadere nella autoreferenzialità e in lusinghe fini a sè stesse. Una serata nella quale ritrovarsi, pensare ai tanti momenti trascorsi insieme, ma sempre e comunque con lo sguardo proteso in avanti.

Sabato 15 ottobre la console dell’Amnesia Milano propone Paco Osuna, Armonica e Blacksun. Dinamico, energico, sofisticato, da oltre 25 anni Paco Osuna è uno dei dj e producer più autorevoli nel panorama mondiale della musica elettronica. Questa estate resident all’Hï Ibiza ogni martedì nella serata dei Martinez Brothers, Osuna ha appena dato prova della sua versatilità musicale al Fabrik di Madrid, dove ha suonato per otto ore consecutive. Il duo romagnolo Armonica torna all’Amnesia dopo essersi fatto apprezzare nel corso della scorsa stagione, mostrando trasversalità ed eclettismo; Blacksun ha saputo farsi strada partendo proprio dall’Amnesia, club che nei suoi primi vent’anni ha mostrato eguale attenzione per i talenti emergenti e per i superguest. E così sarà anche per i prossimi vent’anni.

Ingresso Amnesia Milano sabato 15 ottobre 2022: prevendite 22.50€+d.d.p.; intero in cassa 30€

www.amnesiamilano.com