All’Amnesia Milano Hosh e Blacksun

A Milano quest’anno l’ultimo sabato di febbraio si prospetta intenso e particolare. Sabato 25 febbraio 2023 si festeggia il Carnevale Ambrosiano ed è in pieno svolgimento la Fashion Week: anche questa volta l’Amnesia Milano come sempre sa farsi trovare pronta, con una serata che propone in console Hosh e Blacksun.

Da quasi vent’anni il dj e producer tedesco Holger Behn aka Hosh è un protagonista indiscusso in molti tra i scenari di riferimento connessi alla musica elettronica. Il suo è un percorso che l’ha visto affermarsi grazie ad una serie di release e remix per Diynamic (l’etichetta discografica di Mladen Solomun) e poi proseguito con la sua label Fryhide e set in giro per il mondo, sempre caratterizzati da uno stile e da una coerenza che hanno pochi riscontri. Con Hosh si può essere certi che il suo sound sapiia sempre essere all’altezza della situazione, regalando ogni volta nuove emozioni e nuove sensazioni.

Sabato 25 febbraio Hosh è affiancato in console da Blacksun, uno dei periodic resident di questa stagione all’Amnesia Milano, dove ha iniziato a distinguersi in quanto componente di Liability Production, realtà nata e cresciuta proprio all’Amnesia Milano e che sta emergendo sempre più sia sul fronte discografico sia in ambito clubbing.

Ingresso Amnesia Milano sabato 25 febbraio 2023: prevendite 22,5€+d.d.p.; intero in cassa 30€

