Archie Hamilton b2b Dennis Cruz all’Amnesia Milano

Dopo due anni di pausa forzata – per non dire forzatissima – finalmente il fine settimana che coincide con le festività pasquali torna ad essere un week-end importante per i clubber di tutto il mondo. Amnesia Milano è pronta come sempre a fare la sua parte: per il prefestivo di domenica 17 aprile 2022 ha concepito una line up a forti tinte ibizenche, il modo migliore per prepararsi a quanto la isla ha in programma dalla settimana successiva, tra convention di addetti ai lavori, feste, aperture e tanto altro.

Domenica 17 aprile 2022 Amnesia Milano presenta Archie Hamilton b2b Dennis Cruz e Blacksun. Archie Hamilton sfugge a qualsiasi catalogazione, forte di una serie di riferimenti sonori che rimandano a trip-hop, dub-techno, acid jazz, drum’n’bass e house, così come è stato tra i primi dj ad esplorare la nuova frontiera degli NFT. Con il recentissimo album ‘Roots’, uscito su Crosstown Rebels, il dj e producer spagnolo Dennis Cruz ha confermato la sua capacità di sapersi richiamare alle proprie radici musicali, che fanno riferimento al funk, alla disco e talvolta persino al flamenco. I loro set e la loromusica house non tradiscono mai. Due dj amici, abili e affiatati, perfetti per la modalità b2b con la quale suoneranno all’Amnesia Milano. Blacksun è fondatore e titolare di Liability Production, realtà che da tempo si sta distinguendo per quanto riguarda l’ambito discografico e per l’organizzazione e la supervisione di party di matrice underground.

Ingresso Amnesia Milano domenica 17 aprile 2022: prevendite 25€+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 30€

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

Programmazione aprile 2022 Amnesia Milano: Kölsch (sabato 2), Maceo Plex (sabato 9), Dennis Cruz, Archie Hamilton e Blacksun (domenica 17), Marco Faraone e Frank Storm (domenica 24).

