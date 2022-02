Richie Hawtin special guest all’Amnesia

Il compito di un club è quello di offrire in ogni serata atmosfere e sonorità che sappiano andare oltre la semplice selezione musicale del guest di turno. Una missione alla quale Amnesia Milano adempie da anni, coerente ad una filosofia che viene da sempre sposata dal suo pubblico e dai dj che si succedono nelle sue line up; il prossimo entusiasmante capitolo di una storia che prosegue da anni? Sabato 19 febbraio 2022, quando l’Amnesia avrà in consolle Richie Hawtin e B.Converso.

Dj, musicista, grande appassionato e allo stesso tempo supremo esperto di tecnologie, Richie Hawtin (nella foto di Al Gonzales), è tra gli indiscussi fuoriclasse mondiali dell’elettronica. I suoi set sono avanguardia pura, sempre capaci di andare oltre ogni più fervida immaginazione e in grado di accedere in location impensabili quali il museo Guggenheim di New York o la Tate Modern di Londra, dove ha appena suonato per l’ultima edizione di The Sound of Prada. Sabato 19 febbraio Richie Hawtin è affiancato di B.Converso, resident all’Amnesia dal 2014, sicura garanzia di eclettismo e qualità, ogni volta in grado di rendere ogni serata sempre un po’ speciale.

Ingresso Amnesia Milano sabato 19 febbraio 2022: prevendite 30€+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 35€

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

www.amnesiamilano.com