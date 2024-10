Buon 22esimo compleanno Amnesia Milano

Trasformare i sogni in realtà, combinando visione astratta e realtà concrete: questo il significato in numerologia del numero 22, ventidue come gli anni di attività che l’Amnesia Milano festeggia sabato 19 ottobre 2024 con la musica di Adam Beyer e Richey V.

Un compleanno ed un anniversario per un club che da oltre 20 anni vanta una continuità ed una coerenza senza eguali e che durante la recente Fashion Week si è appena confermato un autentico punto di riferimento internazionale per gli eventi elettronici in grado di coinvolgere il meglio del djing mondiale ed un pubblico cosmopolita, sempre alla ricerca di nuovi orizzonti sonori e consapevoli che il meglio debba ancora venire.

Sabato 19 ottobre 2024 l’Amnesia Milano celebra il suo compleanno con Adam Beyer e Richey V. Sin dagli anni novanta il dj e producer svedese Adam Beyer (nella foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo) occupa una posizione di primissimo livello nell’universo techno: è il primo artista ad avere suonato più di cento volte nel festival Awakenings e con Drumcode ha dato vita ad un’etichetta discografica e ad un radioshow di rilevanza mondiale. Tra le sue ultime produzioni, spicca “Lift Me Up”, realizzata insieme a Vintage Culture.

Richey V, co-fondatore di Void, si è formato nella cosiddetta scena indie, suonando più volte all’Amnesia con tantissimi guest quali Chris Liebing, Joseph Capriati, Nina Kraviz, Sama’ Abdulhadi, Deborah De Luca e Victoria (Måneskin). Da anni è uno dei periodic resident di Amnesia Milano ed anche per lui la serata di sabato 19 ottobre sarà davvero da festeggiare.

Dopo l’appuntamento di sabato 19 ottobre, la programmazione di Amnesia Milano prosegue con Kevin de Vries e Valerie Fox (sabato 26 ottobre) e giovedì 31 ottobre con la Halloween Night ed i djs Leon (extended set) e Blacksun.

Ingresso Amnesia Milano sabato 19 ottobre 2024 (dalle ore 23.30): early bird 22,5€+ddp, prima release 27,5€+ddp